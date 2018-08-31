В Хабаровском крае продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель»

Молодых предпринимателей Хабаровского края приглашают побороться за ежегодную премию в сфере малого бизнеса «Молодой предприниматель России». Всероссийский конкурс проходит в два этапа. К участию допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, имеющие собственный зарегистрированный бизнес.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства края, региональный этап состязаний, стартовавший 1 февраля, продлится до 20 октября. Участникам предстоит выступить с защитой своих бизнес-проектов перед членами жюри: действующими бизнесменами, бизнес-тренерами, руководителями программы «Ты – предприниматель» в Хабаровском крае.

«Традиционно работы участников будут оцениваться по номинациям. В этом году это: «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг». Общие критерии для всех – расчет финансовых показателей, управленческие способности, инновационный подход», - рассказала куратор программы «Ты – предприниматель» в Хабаровском крае Александра Фищенко.

Федеральный этап конкурса состоит из заочной оценки заявок и очного собеседования членов жюри с конкурсантами. На него отправятся победители в каждой из номинаций регионального этапа. Помимо того, что участники поборются за премию, им представится возможность пообщаться с инвесторами, найти партнеров и выйти со своей идеей на Всероссийский и международный рынки.

Заявки принимаются на сайте molpred27.ru до 17 сентября. Получить дополнительную информацию можно по телефону - 8(909)824-10-