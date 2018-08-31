В Хабаровске прошла Церемония возложения цветов к Вечному огню

В Хабаровске проходят памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Они начались с церемонии возложения цветов к Вечному огню мемориала на площади Славы.

Участие в церемонии приняли Губернатор Вячеслав Шпорт и мэр Хабаровска Александр Соколов, руководство военного командования, депутаты Государственной Думы РФ, краевые парламентарии, представители общественности, молодежи, ветераны.

Память о земляках, павших в годы войны, собравшиеся почтили минутой молчания.

После этого состоялась церемония возложения цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Александру Василевскому. Именно под его командованием в 1945 году была проведена победоносная наступательная операция 1 и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии. Советская армия освободила Маньчжурию, Северный Китай, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.

«Победа во Второй мировой войне, которая унесла десятки миллионов жизней, ковалась именно на Дальнем Востоке. Военная операция Маршала Василевского была выдающейся по своему тактическому замыслу и исполнению. С чувством большого уважения мы поздравляем наших ветеранов с этой памятной датой. Вспоминаем дальневосточников, не вернувшихся с полей сражений. Приятно, что сегодня здесь с нами молодежь. Она с уважением относится к истории Отечества. Это очень важно», - сказал Губернатор края.

Напомним, датой окончания Второй мировой войны принято считать 2 сентября. В этот день в 1945 году Акт о капитуляции милитаристской Японии был доставлен в Хабаровск, в Ставку Верховного Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. Так была поставлена победная точка во Второй мировой войне.