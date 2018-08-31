Архивисты России и Китая обсудят перспективы сотрудничества

Специалисты архивных служб России и Китая обсудят перспективы совместного сотрудничества. Встречи сторон пройдут в Хабаровске с 4 по 5 сентября.

Хабаровский край впервые стал площадкой для проведения мероприятий такого уровня в сфере архивного дела. Их проведение совпало со 100-летним юбилеем государственной архивной службы России и 95-летием архивной службы региона.

Откроет череду мероприятий 50-е юбилейное заседание Научно-методического совета архивных учреждений Дальневосточного федерального округа. После состоится Второе заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области архивов. В ее работе примут участие руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, специалисты федеральных архивов России и Китайской народной республики во главе с начальником Государственного архивного управления Ли Минхуа.

5 сентября архивисты соберутся на заседание круглого стола «Современные технологии в области использования архивных документов». На нем будут представлены буклетные материалы о накопленном багаже выставочной и издательской деятельности государственного архива края. Также в этот день в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова состоится торжественное открытие выставочного проекта «Россия и Китай: становление отношений, 1618 – 1727». В нем собрано 114 уникальных копий документов из Российского государственного архива древних актов и 19 копий документов Первого исторического архива КНР.

Завершением работы Российско-Китайской подкомиссии станет подписание итоговых документов о дальнейшем сотрудничестве. Также соглашение о взаимодействии в области архивного дела заключат комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края и архивный отдел Приморского края.

Отметим, что сегодня в фондах архивов региона хранятся более 2 млн материалов на различных носителях. Это фотографии, звукозаписи, видеофайлы, кино, электронные документы, собранные с 1826 года. Архивные документы представляют особый интерес и широко используются при подготовке различных мероприятий, в том числе выставочных проектов, школьных уроков, статей и публикаций, а также для исполнения запросов граждан и организаций. На секретном хранении в Госархиве края находится более 2 тыс. дел, основной массив которых относится к советскому периоду.

За последние 5 лет архивными учреждениями Хабаровского края подготовлено 393 выставочных проекта, которые по самым скромным подсчетам посетило более 100 тысяч человек, в том числе 200 выставок подготовлено Государственным архивом края.