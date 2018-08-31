Шпорт: Жители Хабаровского края внесли достойный вклад в общее дело Победы

2 сентября во всём мире будет отмечаться 73-я годовщина окончания Второй мировой войны. Накануне праздника в Хабаровске прошло торжественное собрание. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ, руководители Правительства Хабаровского края, федеральных органов власти, командование Восточного военного округа, депутаты краевой Законодательной Думы, делегации из разных городов и районов края, общественники, молодежь

С праздником собравшихся поздравил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Для нас эта дата имеет особое значение, - сказал глава региона. - Именно здесь, на востоке нашей страны, была поставлена точка в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. И жители Хабаровского края внесли достойный вклад в общее дело Победы. Они отважно сражались на всех фронтах Великой Отечественной, героически трудились в тылу. На пределе возможностей работали все предприятия и заводы края, отправляя на фронт боеприпасы и военную технику».

Героической странице в истории воинов-дальневосточников стала война с Японией в августе 1945 года. В те дни погибло 12 тысяч советских воинов. Почти

24 тысячи человек получили ранения. За отличие в дальневосточной стратегической операции более 300 тысяч человек были награждены орденами и медалями. Девяносто три участника стали Героями Советского Союза.

Память погибших солдат и офицеров, и всех ветеранов, не доживших до сегодняшних дней, участники торжественного собрания почтили минутой молчания.

«Сегодня забота о ветеранах – главнейшая задача в работе Правительства края, -отметил Вячеслав Шпорт. - Власти региона выполняют свои обязательства по улучшению условий жизни участников войны. За счет средств краевого и местных бюджетов ветеранам компенсируется часть расходов на ремонт жилья, оказывается адресная помощь, осуществляется льготное медицинское и социальное обслуживание. По поручению Президента России все участники и инвалиды Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем».

Губернатор поблагодарил ветеранов за героический подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу. Он заверил, что эта страница истории никогда не будет забыта и вручил хабаровским ветеранам, приглашенным на вечер, благодарственные письма и памятные подарки.

Завершилось мероприятие концертом лучших творческих коллективов края.