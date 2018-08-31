Резидент ТОСЭР построит в Хабаровске один из крупнейших на Дальнем Востоке молокозаводов

Компания «Грин Агро-Хабаровск» построит молокозавод стоимостью 481,3 млн рублей и производительностью до 21 тысячи тонн продукции в год на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск».

Напомним, что орговая марка «ГринАгро» представила свою продукцию в рамках 22-ой специализированной выставки «ДальПищеПром- 2018» в Хабаровске.

Особым спросом у гостей выставки пользовалась новинка – сметана «Отборная» от «ГринАгро». Изготовленная из отборного молока, новая сметана имеет насыщенный сливочный вкус и приятный натуральный цвет.

По итогам выставки команда «ГринАгро» вошла в число призёров, заслужив качеством продукции 3 Большие золотые медали.

.Если вернуться молокозаводу в Хабаровскоим районе, то новое производство обеспечит 153 рабочих места для жителей Хабаровского края. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года.

Преимуществом проекта станет выпуск широкой линейки продукции за счет переработки натурального местного сырья на автоматизированном и технологичном оборудовании.

«Запуск производства позволит наполнить местный рынок качественной молочной продукцией», - уверен Управляющий директор ООО «Грин Агро - Хабаровск» Богдан Хилько.