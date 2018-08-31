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Резидент ТОСЭР построит в Хабаровске один из крупнейших на Дальнем Востоке молокозаводов
Компания «Грин Агро-Хабаровск» построит молокозавод стоимостью 481,3 млн рублей и производительностью до 21 тысячи тонн продукции в год на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск».
Напомним, что орговая марка «ГринАгро» представила свою продукцию в рамках 22-ой специализированной выставки «ДальПищеПром- 2018» в Хабаровске.
Особым спросом у гостей выставки пользовалась новинка – сметана «Отборная» от «ГринАгро». Изготовленная из отборного молока, новая сметана имеет насыщенный сливочный вкус и приятный натуральный цвет.
По итогам выставки команда «ГринАгро» вошла в число призёров, заслужив качеством продукции 3 Большие золотые медали.
.Если вернуться молокозаводу в Хабаровскоим районе, то новое производство обеспечит 153 рабочих места для жителей Хабаровского края. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года.
Преимуществом проекта станет выпуск широкой линейки продукции за счет переработки натурального местного сырья на автоматизированном и технологичном оборудовании.
«Запуск производства позволит наполнить местный рынок качественной молочной продукцией», - уверен Управляющий директор ООО «Грин Агро - Хабаровск» Богдан Хилько.
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