Хабаровский край: Осторожно! Вам звонят мошенники

Отделение ПФР по Хабаровскому краю призывает пенсионеров быть осторожными никому не сообщать по телефону номера своих банковских карт. Этим вы обезопасите себя от хищения ваших денежных средств с банковского счета. Особенно стоит насторожиться, когда с незнакомого номера вам звонят люди, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда.

Как правило, они сообщают о каких-либо причитающихся вам дополнительных выплатах. Известны случаи, когда мошенники предлагали получить несколько десятков тысяч за 30 лет трудового стажа или компенсацию за лекарства.

Взамен мошенники просили лишь сообщить номер банковской карты, якобы для того, чтобы перевести пенсионеру деньги или просили перевести на свой счет какую-либо незначительную сумму в виде налога. В итоге – пенсионеры лишались своих накоплений.

Необходимо помнить, что сотрудники Пенсионного фонда никогда не совершают подобных звонков, т.к. им не нужны сведения о банковских картах. Для выплаты пенсий и социальных выплат в органах ПФР имеются все реквизиты, которые пенсионер указал в заявлении о выборе доставщика.

Чтобы развеять все сомнения стоит позвонить в свой территориальный орган ПФР и убедиться в недостоверности информации о выплатах.

Эти же меры предосторожности действуют в отношении всех своих персональных данных, в том числе паспортных, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и др.

Напомним, что номера справочных телефонов территориальных органов ПФР края размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» - «Отделение» - «Структура Отделения».

Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Хабаровскому краю: (4212) 46-01-46

Единая федеральная консультационная служба ПФР: 8-800-302-2-302 (звонок бесплатный).