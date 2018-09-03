В Хабаровском районе жители военного городка в Таежном жалуются на условия жизни

Глава Хабаровского муниципального района Денис Удод встретился с жителями военного городка № 38 в селе Таежное.

У людей накопилось немало вопросов, касающихся содержания жилфонда, дорог и благоустройства села. Все имеющиеся проблемы из того, что имущество военного городка находится на балансе Минобороны и не содержится должным образом.

Ранее по инициативе Хабаровского района Правительство края обращалось в Восточный военный округ с вопросом о передаче имущества военного городка в муниципальную собственность, но был получен отказ. Между тем, власти поселения и района не вправе тратить бюджетные средства на объекты государственной собственности.

Глава района Денис Удод предложил присутствующим на встрече представителям Минобороны вернуться к вопросу о передаче школы и клуба в муниципалитет: «Дети вынуждены учиться в школе, которую мы не можем отремонтировать. Есть планы провести ремонт спортзала, ввести самбо в школу, возродить культуру в Доме культуры, который закрыт. И параллельно нужно решать вопрос о передаче школы в Вятском, Князе-Волконском». Также он предложил инициировать передачу на баланс муниципалитета въездной дороги, состояние которой беспокоит жителей.

Что касается остальных проблемных вопросов, волнующих жителей военного городка, то по ряду из них уже ведется работа. Так, в ноябре будут запущены простаивающие несколько лет газгольдеры, проводится ремонт кровли, подъездов, многоквартирных домов. Достигнута договоренность о выделении помещения для врачебного приема гражданского населения.

Денис Удод напомнил гражданам, что есть очень эффективный способ решения многих вопросов через общественные инициативы и гранты на их реализацию. В завершение встречи жителям военного городка презентовали возможности ТОСов и рассказали о мерах поддержки СОНКО.