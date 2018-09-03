СКА-Хабаровск:Гольф и фанатский "пресс"

Игроки «СКА-Хабаровск» посвятили свой выходной болельщикам, приняв участие в совместных соревнованиях по мини-гольфу, который прошел на территории туристического развлекательного центра «Заимка».

Напомним, что данный турнир должен был состояться еще неделей раньше. Однако из-за капризов погоды соревнования пришлось перенести. В этот же раз участникам сопутствовало яркое жаркое солнце, что позволило без проблем уложиться в отведенный регламент.

На дистанцию вышли 9 пар, каждую из которых составляли один из игроков команды + представитель болельщиков. От "СКА-нефтяника" клюшки (хоккейные, а не гольфисткие!) в руки взяли Э. Петтерссон, В. Ивкин, М. Ишкельдин, В. Каменев, А. Бондаренко, Ю. Викулин, Ю. Бондаренко, А. Антипов и А. Ким. Чтобы победить, каждой паре при прохождении 18-ти площадок необходимо было затратить наименьшее количество ударов. С этой задачей лучше всех справились пары, возглавляемые Валерием Ивкиным, Александром Антиповым и Александром Кимом. Болельщики, игравшие с ними в паре, получили призы от клуба (наборы атрибутики). Кроме того, победитель (Алена Маковеева) получил сертификаты на получение бесплатных абонементов на предстоящие хоккейные матчи и посещение массового катания в "Ерофей"-арене.

Что касается остальных игроков команды, то по ходу соревнований они попали под "пресс" многочисленных зрителей, устроивших с ними фото и автограф-сессии.