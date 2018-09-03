Хабаровчанам расскажут о способах развития агробизнеса

8 сентября на главной набережной Хабаровска стартует сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Праздник урожая». В этот день для желающих развить собственный фермерский бизнес будет работать консультационная зона.

Представители краевого министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий расскажут о государственной грантовой поддержке семейных ферм, в том числе молочного и мясного направления. Специалисты программы «Дальневосточный гектар» проконсультируют желающих по вопросам оформления участков. Работники Агрохимслужбы проведут ликбез по повышению плодородности почв. Также всем заинтересовавшимся расскажут о тонкостях выращивания и кормления скота. Отдельная площадка будет посвящена рациональному оборудованию парников.

«Мы постараемся предельно понятно рассказать об особых условиях, которые созданы в крае для желающих вложиться в производство на собственной земле. Будущие фермеры узнают, как получить государственные деньги, повысить урожайность и удои, чем кормить скот в наших условиях и где сбывать продукцию», - рассказал заместитель Председателя Правительства края – министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Купряков.

Напомним, на второй ежегодной выставке-ярмарке «Праздник урожая» в стилизованной «русской деревне» на хабаровской набережной ожидают свыше 30 тысяч гостей. Здесь развернутся народные гулянья, выступят лучшие творческие коллективы края, пройдет конкурс красоты «Русская красавица». На площадке «Ферма» посетители смогут посмотреть на сельскохозяйственных животных. Свою продукцию представят фермеры и сельхозпроизводители региона. Мероприятие организовано Правительством Хабаровского края.