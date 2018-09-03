Опыт Хабаровских профсоюзов востребован в Японии

Хабаровское Профобъединение впервые посетили представители Японского центра продвижения МОТ Консультативно-исследовательского центра по вопросам производительности труда и эффективности производства Японии, учёные-исследователи сферы трудовых отношений, юристы, а также представители журналистского сообщества.

Предметом обсуждения стали вопросы формирования трудовых отношений, положение дел в части трудоустройства работников, соблюдения прав и гарантий трудящихся. Стороны обменялись информацией о том, как выстраивается контроль соблюдения трудового законодательства в Японии и России. Удивление японских гостей, привыкших на родине к тому, что суд является наиболее приемлемой формой решения спорных вопросов, вызвал тот факт, что в Хабаровском крае действенным методом решения конфликтов выступает общественный контроль через правовую инспекцию труда, а безопасность рабочих мест также может контролироваться рабочими организациями на основе закона о профсоюзах (ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

Японские представители интересовались также взаимодействием Профобъединения с Государственной инспекцией труда.

«Мы информировали наших гостей о том, что в отношении защиты трудовых прав работников мы строим свою работу на основе достижения трудовых стандартов достойного труда, разработанных в 2012 году на Международной конференции высокого уровня. Объяснили, как добиваемся продвижения и реализации этих стандартов. Рассказали также о важности общественного контроля за безопасностью рабочих мест, об организации работы уполномоченных представителей по охране труда и о решении вопроса со специальной оценкой условий труда», - сообщила председатель Союза «Хабаровское краевое объединение

Перед визитом в Хабаровск японская делегация посетила Федерацию Профсоюзов Приморского края.

«Профсоюзы России активно сотрудничают с Международной организацией труда, добиваются выполнения всех конвенций, которые ратифицированы в нашей стране», - добавила Галина Кононенко.

Напомним, что ожидается утверждение Конвенции №102 – о минимальных нормах социального обеспечения, особенно актуальная в рамках обсуждаемой пенсионной реформы.