Участники международного велопробега «Санкт-Петербург – Владивосток» посетили Хабаровск

Велосипедисты из Швейцарии посетили Хабаровск в рамках велопробега «Санкт-Петербург – Владивосток». В нем принимают участие 19 человек в возрасте от 50 лет.

«Путешествие проходит очень успешно. За 90 дней пути было всего три дождливых дня. Состояние дорог также очень неплохое. Все участники непрофессиональные спортсмены, они обычные люди, увлекающиеся велоспортом. В этом главное отличие от гонок Red Bull. В основном участники – бизнесмены, юристы, владельцы компаний и пенсионеры», - рассказал соорганизатор велопробега с российской стороны Дмитрий Краснов.

Самому возрастному участнику во время путешествия исполнилось 74 года. Вальтер Клансман впервые отправился в такую длительную поездку. Чтобы доехать из Санкт-Петербурга во Владивосток велосипедистам понадобится 100 дней. Ежедневно они проезжают чуть больше ста километров, после чего останавливаются на ночевку в сопровождающем их автобусе. К слову, в этом доме на колесах путешествовали известные музыканты – группа Rammstein и Мадонна.

В Хабаровске пунктом ночёвки была выбрана Арена «Ерофей». Иностранные гости заправились водой, отдохнули, конечно, поделились впечатлениями от города.

«Больше всего нас впечатлил въезд в город, музей Амурского моста, красивые величественные церкви. Европейцы не знают России, у них существует много предубеждений. Многие знают лишь Москву, но все что дальше им не известно. Меня вдохновляет то, что можно увидеть то, что мало кто видел, красивые города, природу и познакомиться с культурой. Все относятся очень позитивно к поездке. Больше всего удивило, что все россияне гостеприимны и всегда готовы помочь», - рассказал спортивный директор компании-организатора Марсель Изели.

Финиширует велопробег во Владивостоке 8-9 сентября. К слову, для Марселя Изели это не первое длительное путешествие. В 2016 году он уже проезжал на велосипеде от Москвы до Пекина.