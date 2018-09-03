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В Хабаровском крае будут судить догхантера
В поселке Токи Ванинского района Хабаровского края 23-летний парень решил покончить с бездомными собаками.
Купил в аптеке препарат, который используется людьми для лечения опасного заболевания. Для собак - это смертельный яд. Изготовил приманки, смешав этот лекарственный препарат с мясными продуктами питания, и скормил двум псам.
Животные в итоге погибли мучительной смертью.
Гражданина задержали. Следственным отделением Ванинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В Хабаровском крае периодически рассыпают отраву - и молодые люди, и зрелые, и даже старушки- божьи с виду одуванчики, периодически гибнут животные. Это ж какая глубинная ненависть ко всему живому движет людьми?
-У нас в Первом микрорайоне был случай, когда в одной семье за раз умерли три собаки. Животному, что бы отравиться, хватает только понюхать. Моя собака была в наморднике, и нас это не спасло! Когда пришли домой, через мгновение я заметила у животного потерю координации. Благо, что мы знали, что делать. У меня были ампулы с витамином В6. Это дешевый витамин. Одна ампула – на один килограмм веса. Это надо иметь в запасе владельцу собак! А потом рванули сразу в ветеринарку. Еще бы несколько минут и любимого питомца бы не стало. Собаку спасли. Все это стоило и больших нервов, и финансов! Мы не знаем, где с собак выгуливать! Никто ничего сделать не может! Мы бьем тревогу, везде пишем, и отовсюду приходит отказ. – рассказала хабаровчанка Татьяна.
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