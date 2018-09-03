Для хабаровских школьников провел открытый урок «Лидер России»

Открытий урок в День знаний для хабаровских школьников провел финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России». Встреча была посвящена теме развития лидерства и востребованности лидеров в нынешних условиях. Секретами успеха с учащимися 11-х классов Гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова поделился ее выпускник, региональный менеджер международной фармацевтической кампании Иван Борозняк.

«Уроки лидерства» прошли 1 сентября по всей России. Цель таких мастер-классов – вдохновить ребят на занятие активной жизненной позиции, помочь им идти в ногу со временем, дать импульс для профессионального и личностного развития. В рамках проекта даже создан отдельный сайт – уроклидерства.рф, где собраны обучающие видеоролики, книги и мастер-классы по личностному росту и саморазвитию.

«Чтобы добиться успеха сегодня нужно иметь конкурентные преимущества. Прежде всего, надо постоянно развиваться и самообразовываться. Ведь в условиях современного мира, который постоянно меняется, нужно быть готовым ко всему. Молодежи сейчас необходимо развивать в себе компетенции, связанные с гибкостью и адаптивностью. Нужно осваивать смежные специальности, получать как можно больше профессиональных навыков и компетенций, не бояться проявлять инициативу и пробовать себя. И сейчас у них для этого есть много возможностей», - отметил Иван Борозняк.

В частности спикер отметил, что сейчас в стране действует проект «Россия — страна возможностей». В рамках него, помимо конкурса «Лидеры России», проводятся и другие конкурсы, участвовать в которых могут старшеклассники и студенты. На своем личном примере, Иван Борозняк доказал, что благодаря собственному желанию можно добиться многого.

«Моя история – реальный пример личной эффективности. Она доказывает, что в равной борьбе, даже будучи обычным менеджером и просто показав то, на что ты способен, можно войти в число лучших управленцев страны. Ведь в конкурсе участвовали совершенно разные люди, среди которых были и руководители крупных кампаний, и представители власти, и простые менеджеры вроде меня. Поэтому не нужно смотреть на своих конкурентов, а надо рассчитывать на себя и постоянно развиваться», - отметил Иван Борозняк.

Этому правилу лидер России придерживается и сегодня, уже после завершения конкурса. Полученный грант финалиста – 1 миллион рублей региональный менеджер вложил в свое дальнейшее образование. Сейчас он проходит обучение по международной профессиональной HR-программе на английском языке в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кроме того, несмотря на то, что Иван Борозняк не вошел в число победителей, его заметил один из наставников конкурса - руководитель ООО «Ар-Фарм» Алексей Репик, и в скором времени они приступят к совместной работе. Также в дальнейших планах у финалиста конкурса - реализовать в Хабаровском крае несколько своих проектов в сфере медицины.

Напомним, «Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей». Цель проекта – выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

В этом году из 200 тысяч человек, подавших заявки на конкурс, до финала дошли 300, из которых по итогам заключительных испытаний было выбрано 103 победителя. Все финалисты получили образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители еще и наставников. В число финалистов от Хабаровского края вошли 10 человек, из них трое стали победителями.