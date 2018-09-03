Питерский рыбный форум – дубль 2

В период с 13 по 15 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии. Главная тема форума определена как «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Запланировано широкое обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере долгосрочного планирования и управления рыбными ресурсами.

МРФ – это мероприятие, которое было заявлено как ключевое профильное мероприятие в российской рыбной отрасли. Конечно же, оно таковым стало, поскольку других подобных профильных мероприятий у нас не водится, но организаторам действительно надо отдать должное – концепция приживается, и то, что мероприятие получило свое продолжение уже о многом говорит.

У рыбаков изначально, в прошлом году, были претензии к месту и времени проведения форума. Время сохранилось прежнее – богатый на мероприятия сентябрь. Да и место, хоть организаторы и обещали не привязываться к одному городу, так и осталось в северной столице. По крайней мере, сменилась площадка – вместо «Ленэкспо» форум с выставкой пройдут в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Площадь, на которой пройдет форум, в сравнении с прошлым годом выросла – с 10 000 м2 до 13 000м2. Также заявлено большее количество компаний-участников, иностранных делегаций и посетителей. На этот раз выставка даже обзавелась серьезными генеральным и официальным партнерами –это крупнейшие в отрасли компании Norebo и «Русская рыбопромышленная компания».

Самая приятная новость, это то, что в рамках форума состоится торжественная церемония открытия Международного года лосося. Это событие учреждено мировым сообществом ученых и экологов и будет включать серию мероприятий, направленных на решение проблем сохранения глобальных запасов этих видов рыб. В церемонии примут участие представители НПАФК Суам Ким и Владимир Редченко, президент НАСКО Йоаннес Хансен, директор ФГБНУ «ВНИРО», директор WWF России Игорь Честин и конечно же глава Росрыболовства Илья Шестаков. Специалисты еще десять лет назад начали говорить о необходимости проведения этого мероприятия и вот, наконец, в период с осени 2018 и до конца 2019, оно будет проведено. Будем надеяться, что будут предприняты действенные меры, которые помогут нарастить популяции лососевых и увеличить общемировой объем добычи.

В общем, в сравнении с Циндао или Брюсселем, МРФ не выглядит масштабным мероприятием, но для выставки, которая существует лишь второй год уже довольно неплохо. Кроме того, когда накал международных отношений немного спадет, на наш рыбный форум потянутся толпы иностранцев и тогда МРФ получит мировое признание.

Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?»