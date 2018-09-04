В Хабаровском крае у уголовников всплеск рождаемости свиней и кроликов

В Хабаровском крае животноводческое хозяйство уголовно-исполнительной системы насчитывает около трех тысяч свиней, почти тысячу кроликов, триста служебных собак и более восьмидесяти голов крупного рогатого скота.

Сотрудникам производственной службы исправительного учреждения удалось в максимально короткие сроки увеличить количество свиней в два раза.

Сотрудники производственной службы ФКУ ИК-1 считают, что высоких показателей удалось достигнуть благодаря качественному уходу за поголовьем, сбалансированному питанию и тотальному контролю хозяйства со стороны ветеринарной службы УФСИН России по Хабаровскому краю.

Свиньи поросятся регулярно - два раза в год. Летние опоросы этого стада стали особенно крупными. В августе одна из свиноматок принесла 23 поросенка, обычно они приносят от 8 до 12 штук.

Продукция подвергается строгой ветеринарно-санитарной экспертизе. В отличие от конкурентов на рынке, мясо ФКУ ИК-1 идеально подходит для детского и диетического питания, так как оно экологически чистое. Этот факт подтвержден лабораторными исследованиями.

Реализуется мясо свинины по государственным контрактам и на внутренние нужды исправительного учреждения, однако приобрести мясо могут и физические лица, и предприниматели. С информацией о приобретении продукции можно ознакомиться как на сайте производственного сектора УФСИН России по Хабаровскому краю, так и обратиться непосредственно в исправительное учреждение.

Помимо свиней, удачно и разведение кроликов. Количество зверей в крольчатнике на производственном участке ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю существенно увеличилось, в сравнении с прошлогодними показателями.

Весной этого года в крольчатник исправительной колонии завезли несколько новых кроликов – представителей пород «дальневосточный великан», «французский баран» и «бабочка», характеризующихся высокой плодовитостью и мясистостью.

Как результат – поголовье выросло с 80 кроликов в прошлом году до 280 кроликов сегодня, и это с учетом того, что 240 из нового приплода уже проданы.

Всплеск рождаемости кроликов пришелся на середину лета этого года. Каждый помет приносит не менее 10 крольчат.

Ухаживают за животными осужденные. Новый бригадир в крольчатнике ухаживает за кроликами уже год и, по его словам, знает каждого по характеру и темпераменту. Многим сам дает имена. После освобождения он планирует также заниматься разведением кроликов.

Помогают бригадиру еще двое осужденных. Все они официально трудоустроены.

Сотрудники производственной службы исправительной колонии реализуют кроликов населению, иногда поступают крупные заказы от хабаровских кафе и ресторанов.

С учетом всплеска рождаемости крольчатник в колонии планируют расширить: сейчас готовится новое помещение на 100 животных.