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В Хабаровском крае полицейские пытали мужчину в тайге
В Хабаровском крае некоторые стражи правопорядка суровы с народом – мама, не горюй, особенно, когда дело касается денежек.
В Ульчском районе при перевозке пенсий в почтовой автомашине обнаружилась недостача мешка с пятью миллионами рублей. Т. е когда выехали, все было нормально, а приехали - мешочка нет.
Кто виноват? Конечно, водитель. Заместитель начальника полиции и двое оперативников ОМВД по Ульчскому району вывезли его в лес, били и пытали электрошокером. Признания в краже века в Ульчском районе полицейские не получили. Даже под угрозой смерти от рук стражей правопорядка водитель не признался и был отпущен домой.
Через несколько дней мешок с деньгами был найден местными жителями на обочине дороги. Трассы на севре Хабаровского края - ямы да рытвины, вот и выпал-то мешок на очередной кочке.
Может быть, и сошли бы с рук стражам правопорядка лесные пытки, если бы сотрудники Следственного управления СКР не узнали об этом инциденте во время встречи руководителя ведомства с местным населением в селе Богородское.
Заместитель начальника полиции и двое оперативников ОМВД по Ульчскому району Хабаровского края задержаны за превышение должностных полномочий, сообщили в СКР. Полицейским грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, — говорится в сообщении местного главка СКР.
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