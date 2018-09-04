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Хабаровский край: Молочные реки и искусственное осеменение
В селе Ракитное Хабаровского края прошел конкурс техников-осеменаторов. Среди пяти конкурсантов деликатных специалистов в коровьем интиме был только один мужчина. Может быть. потому что женские руки нежнее.
Семя с красноярского племенного завода пред зачатием разморозили. Это было первое задание, кстати. Хранят семенную жидкость в жидком азоте при температуре в – 196 градусов. После чего этого и главное задание - само осеменение.
По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
1 место ООО «Сергеевское»
2 место ООО «Заря»
3 место ООО «Хорская бурёнка»
4 место ООО «Полётное»
5 место КФХ «АрьянкинаО.А.»
Сейчас в частном секторе преобладает естественная случка крупного рогатого скота. Что, по мнению специалистов, ведет к распространению инфекционных заболеваний, снижению продуктивности и даже вырождению породы
Краевой минсельхоз в ближайший год собирается увеличить количество пунктов осеменения, - сообщает ГТРК «Дальневосточная»
-Открытие пунктов в каждом районе, а, возможно, и нескольких пунктов даст толчок развитию молочного животноводства, - считает Виталий Саляхеев, начальник управления министерства сельхозпроизводства и развития сельских территорий Хабаровского края
В том числе и благодаря этой мере общий надой в крае к 2020 году планируют увеличить с 30 тысяч тонн до 37-ми.
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