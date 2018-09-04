В Хабаровском крае проходит акция «Хабаровский край - молодежный» в районе имени Лазо

В районе имени Лазо Хабаровского края в рамках проекта «Выбирай Хабаровский край» стартовала акция «Хабаровский край - молодежный» - волонтеры проводят социологический опрос о реализации молодежной политики на территории района, а также собирают предложения по повышению качества ее реализации.

Вся информация заносится в индивидуальный анкетный лист, который также можно будет заполнить в единый день голосования 9 сентября на всех 55 избирательных участках района имени Лазо.

«На избирательных участках в день выборов будут работать около 150 волонтеров, в основном, это подростки от 16 лет. В рамках акции мы планируем охватить около пяти тысяч из числа молодежи», - рассказали в районной рабочей группе по проведению выборов.

До 15 сентября лучшие предложения будут поощрены ценными призами, а также приняты к практической реализации.

Напомним, в районе имени Лазо проживают 37,5 тысяч избирателей. 231 человек их числа будет голосовать впервые.