В Хабаровском крае нашествие таежных вредителей

В Хабаровском крае, помимо сухих гроз, черных лесорубов, сборщиков дикоросов и любителей шашлыков, поджигающих тайгу, еще одна напасть хвое- и листогрызущие вредители древесной растительности.

Вредные насекомые нападают на любые части деревьев. Одни объедают листву, другие повреждают молодые веточки, третьи питаются древесиной. И если половина вредителей не причиняют серьезного вреда дереву, снижая только декоративность, то остальные способны не только истощить растение, но и погубить совсем.

Из группы листогрызущих вредителей наблюдаются очаги непарного шелкопряда, площадь которых составляет около 2,4 тыс. га. Из группы стволовых вредителей зафиксированы очаги короеда продолговатого (лиственничный большой) площадью 142,4 га, короеда-типографа - 76 га, усача дубового большого - 42 га, усача черного елового - 160,8