Яровая: В Хабаровском крае социальные льготы в рамках пенсионной реформы нужно сохранить

Законодательная Дума Хабаровского края одной из первых подготовила и вносит пакет законодательных инициатив о сохранении региональных социальных льгот в рамках пенсионной реформы по тем параметрам, как они действуют сегодня в регионе. Такое решение принято на заседании фракции «Единая Россия» в Законодательной Думе Хабаровского края с участием заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Яровой.

«С инициативой о сохранении льгот на федеральном уровне выступил Президент России, а «Единая Россия» в рамках обсуждения пенсионной реформы, вышла с предложением о сохранении льгот на региональном уровне. Хабаровский край одним из первых реализует эту инициативу в регионе, что безусловно, считаю важным и поддерживаю. Это, по факту, будет дополнительной социальной поддержкой для ещё работающих граждан в предпенсионном возрасте, что является качественно новым уровнем региональных и государственных гарантий», - сказала вице-спикер ГД.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы повысить качество жизни пенсионеров, сбалансировать рынок труда, предоставив людям гарантированное рабочее место с достойным уровнем оплаты труда, а людям, которые выходят на пенсию, достойный уровень пенсионного обеспечения. Государство заинтересовано в том, чтобы граждане работали на Дальнем Востоке», - заключила Ирина Яровая.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Хабаровск, зампред ГД встретилась с активом партии «Единая Россия» в регионе.