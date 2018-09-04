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Яровая: В ДФО нужно разработать Разработать перечень примерных маршрутов для туристских судов
Разработать перечень примерных маршрутов для туристских судов, осуществляющих туризм на территории ДФО, и предусмотреть возможность оформления туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов Дальнего Востока предлагает заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая. Об этом вице-спикер ГД заявила в ходе своего визита в Хабаровск.
«Сегодня мы видим, насколько возрос интерес иностранных туристов к круизам по Дальнему востоку. На развитие круизного туризма сегодня очень большой спрос и у жителей Дальнего Востока, для которых развитие туризма дает новые рабочие места и улучшает экономическое состояние региона, и у инвесторов, которым, конечно, хотелось бы владеть более детальной информацией о том, как будет развиваться отрасль и куда вкладывать деньги. Поэтому, для развития круизного туризма на Дальнем Востоке, предлагаю Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов ДФО разработать комплексные меры поддержки и развития туризма на территории Дальнего Востока, в том числе путем разработки перечня примерных туристических маршрутов для туристских судов, осуществляющих туризм на территории ДФО, и возможности оформления туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов ДФО при условии предварительного согласования туристического маршрута, охватывающего несколько регионов Дальнего Востока. Министерство по развитию Дальнего Востока поддержало данные предложения», - сказала она.
«Это еще одна мера, направленная на повышение привлекательности жизни на Дальнем Востоке», - заключила Ирина Яровая.
Зампред ГД также сообщила, что данное предложение было сформулировано ею в рамках рабочей комиссии по подготовке к Госсовету и направлено для включения в проект перечня поручений Президента Российской Федерации по Дальнему Востоку.
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