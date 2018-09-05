Новости
В Хабаровске оргкомитет фестиваля игрового любительского кино сделал свой выбор
В Хабаровске оргкомитет II Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино сделал свой выбор. И он не был простым. И дело даже не в количестве заявок (хотя и в этом, конечно, тоже) – когда речь об искусстве и творчестве вынести вердикт:
«Вкратце. Бонивур», 8-9 сентября:
режиссёры – Александр Фролов, Наташа Курнаева, Альбина Черных
операторы – Алексей Хаулин, Лев Вертопрахов, Георгий Губко
монтажёры – Сергей Олейников, Наталья Рыжкова, Степан Трофимец
звукорежиссёры – Валерия Созинова, Дарья Кожушко, Даниил Фёдоров
актёры - Михаил Литинский, Алексей Акимцев, Илья Ульянов, Иван Батюк, Михаил Тулупов, Сергей Щербаков, Наталья Кухаренко, Светлана Гордеева, Марина Елева
«Вкратце. Изумрудная долина», 15-16 сентября:
режиссёры – Светлана Тиканова, Александр Фокин, Полина Архипова
операторы – Юрий Карпенко, Вероника Смышляева, Альбина Черных
монтажёры – Иван Проскурин, Алексей Хаулин, Константин Черняев
звукорежиссёры – Антонина Климина, Максим Смольников, Татьяна Братченко
актёры - Глеб Чёрный, Руслан Захаров, Максим Коробкин, Евгений Бем, Дмитрий Рогожкин, Андрей Морец, Виктория Земляная, Алёна Гравченко, Анастасия Нестерова
«Отбор проходил коллегиально, каждую заявку рассматривали как минимум 5 членов оргкомитета, -рассказывает региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая, - внимание обращали не столько на опыт - а некоторые кандидаты присылали полноценное портфолио - сколько на подачу, оригинальность подхода - и в итоге у нас примерно на 60% (по сравнению с прошлым годом) обновился состав команд кинолагерей. Больше всего заявок поступило, конечно же, на актёров причём пробовались и те, у кого желания намного больше чем способностей, но были и настоящие самородки. География претендентов – желающих поехать в кинолагерь – такова – это Хабаровский край, Приморский и Амурская область. Возможно, желающих приехать на кинолагерь из других регионов остановила необходимость добираться за свой счёт, но вот на основную программу заявки приходят даже с Чукотки»
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 764
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 168
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 254
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 082
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136