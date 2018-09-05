В Хабаровске оргкомитет фестиваля игрового любительского кино сделал свой выбор

В Хабаровске оргкомитет II Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино сделал свой выбор. И он не был простым. И дело даже не в количестве заявок (хотя и в этом, конечно, тоже) – когда речь об искусстве и творчестве вынести вердикт:

«Вкратце. Бонивур», 8-9 сентября:

режиссёры – Александр Фролов, Наташа Курнаева, Альбина Черных

операторы – Алексей Хаулин, Лев Вертопрахов, Георгий Губко

монтажёры – Сергей Олейников, Наталья Рыжкова, Степан Трофимец

звукорежиссёры – Валерия Созинова, Дарья Кожушко, Даниил Фёдоров

актёры - Михаил Литинский, Алексей Акимцев, Илья Ульянов, Иван Батюк, Михаил Тулупов, Сергей Щербаков, Наталья Кухаренко, Светлана Гордеева, Марина Елева

«Вкратце. Изумрудная долина», 15-16 сентября:

режиссёры – Светлана Тиканова, Александр Фокин, Полина Архипова

операторы – Юрий Карпенко, Вероника Смышляева, Альбина Черных

монтажёры – Иван Проскурин, Алексей Хаулин, Константин Черняев

звукорежиссёры – Антонина Климина, Максим Смольников, Татьяна Братченко

актёры - Глеб Чёрный, Руслан Захаров, Максим Коробкин, Евгений Бем, Дмитрий Рогожкин, Андрей Морец, Виктория Земляная, Алёна Гравченко, Анастасия Нестерова

«Отбор проходил коллегиально, каждую заявку рассматривали как минимум 5 членов оргкомитета, -рассказывает региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая, - внимание обращали не столько на опыт - а некоторые кандидаты присылали полноценное портфолио - сколько на подачу, оригинальность подхода - и в итоге у нас примерно на 60% (по сравнению с прошлым годом) обновился состав команд кинолагерей. Больше всего заявок поступило, конечно же, на актёров причём пробовались и те, у кого желания намного больше чем способностей, но были и настоящие самородки. География претендентов – желающих поехать в кинолагерь – такова – это Хабаровский край, Приморский и Амурская область. Возможно, желающих приехать на кинолагерь из других регионов остановила необходимость добираться за свой счёт, но вот на основную программу заявки приходят даже с Чукотки»