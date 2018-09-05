Яровая: «Аэрофлот» продолжит летать в Хабаровск

Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» Законодательной Думы Хабаровского края.

Заместитель председателя Госдумы подчеркнула, что о полной отмене рейсов Аэрофлота речи не идёт. В Хабаровск будут летать и «Аэрофлот», и его дочерняя авиакомпания «Россия». Но часть рейсов «Аэрофлота» будет передана «России». Это сохранит объём пассажиропотока. Более того, в 2019 году планируется увеличить на 12 процентов количество билетов по «плоскому» тарифу - самому экономически выгодному для пассажиров. Перелеты «Россией» будут стоить 22 000 рублей «туда-обратно», а перелеты «Аэрофлотом» - 25 000 рублей.

Этот вопрос Ирина Яровая уже обсудила с руководством «Аэрофлота». Депутат Госдумы особо отметила, что и «Россия», и «Аэрофлот» обеспечат высокое качество обслуживания и комфорт пассажиров на своих лайнерах.

С 15 октября, для удобства пассажиров, рейсы «России» будут переведены в аэропорт «Шереметьево», питание для рейсов «России» будет производиться дочерней компанией, как и для «Аэрофлота», а борты «России» будут поэтапно оснащены современной коммуникационной видеосистемой для пассажиров.

В целом данные решения, по словам Ирины Яровой, повысят мобильность жителей Хабаровского края. Данная официальная информация сообщена руководством «Аэрофлота» на запрос вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Мария Чекалдина