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В Хабаровском крае 9 сентября жители района имени Лазо проголосуют за «комфортную среду»
В Хабаровском крае жители района имени Лазо в единый день голосования – 9 сентября на 13 избирательных участках проголосуют в том числе за общественные места, которые будут благоустроены в рамках приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды» в 2019 году.
Окончательно определиться с объектами предстоит жителям поселков Хор и Переяславка, и сел Полетное и Бичевая.
«Предварительный отбор общественных территорий проходил с 1 августа. Эта работа проводилась в социальных сетях. В магазинах, на почте и в других общественных местах можно было заполнить бумажную анкету», - рассказали в районной рабочей группе по проведению выборов.
В результате предварительного голосования почти трех тысяч жителей, были определены следующие территории.
В Переяславке в рейтинге лидирует березовая роща в микрорайоне Переяславка-2. Затем следует центральный сквер в районе стадиона «Спартак». Жители Переяславки также предложили продолжить благоустройство сквера Лазо и отремонтировать площадь около дома культуры.
В поселке Хор выбирать будут из трех объектов – это сквер на улице Ленина, стадион Хорского спортивного комплекса и сквер в районе дома №9 по улице Менделеева.
Жители села Бичевая должны будут выбрать - рябиновая аллея или спортивная площадка. В Полетном выбор стоит между парковой зоной и пустырем.
В администрации района имени Лазо отметили, что объемы субсидии на благоустройство общественных территорий будут зависеть от активности самого населения, которому предстоит проголосовать за те или иные объекты.
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