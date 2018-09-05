Игроки «СКА-Нефтяника» начали серию мастер-классов для юных хабаровских хоккеистов

Губернатор края Вячеслав Шпорт посетил тренировку воспитанников краевого центра развития хоккея с мячом в арене «Ерофей». Глава региона проверил, как выполняются решения попечительского совета клуба «СКА-Нефтяник» по поддержке детских команд.

В частности, решено, что игроки клуба будут проводить на постоянной основе мастер-классы для юных хоккеистов из детской школы. На этот раз на лед вместе с юными игроками команд "Ерофей 2005" и "Ерофей 2006" вышли многократные чемпионы России и мира - вратарь Виктор Каменев, полузащитники Алан Джусоев и Максим Ишкельдин, а также защитник Василий Грановский.

«Мы считаем, что главная команда края должная пополняться новыми игроками, в первую очередь, из нашей детской школы. В Хабаровске для этого все есть: одна из лучших ледовых арен мира, прекрасный центр развития хоккея и, конечно, клуб «СКА-Нефтяник». На наш взгляд, связь клуба с детскими командами должна быть более тесной. Для молодых ребят совместные тренировки с мировыми звездами хоккея с мячом – колоссальный опыт, мы обязательно продолжим эту практику», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.