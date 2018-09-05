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Участники Общероссийского конгресса инженеров отправят открытки Почтой России
В Комсомольске-на-Амуре стартовал второй Общероссийский конгресс инженеров «Наука-Инженер-Промышленность». На память о мероприятии организаторы изготовили 500 почтовых карточек, которые Почта России бесплатно отправит в любую точку мира.
Эксклюзивную открытку можно подписать и отправить в дни работы конгресса на стенде Хабаровского края. Здесь работает мобильное отделение Почты России. Отправить открытку можно, опустив ее в установленный на стенде почтовый ящик.
Комсомольск-на-Амуре уже в пятый раз принимает Конгресс инженеров. Каждый раз мероприятие вызывает большой интерес у профессионального сообщества. Он стал своеобразным брендом города. Ожидается, что число участников второго Общероссийского конгресса инженеров превысит 500 человек. Планируется, что гостями станут представители федеральных органов власти, руководители регионов страны, российские и иностранные эксперты.
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