Шпорт: в Хабаровском крае спорт становится популярным и благодаря профсоюзам

В Хабаровске состоялось награждение победителей и призеров 7-го зимнего и юбилейного, 25-го летнего физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых», ежегодно проводимого Хабаровским Профобъединением.

На торжественной церемонии в Арене «Ерофей» присутствовал Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который не только вручил участникам «Азарта» почетные дипломы, но и ответил на вопросы, интересующие профактив.

«Азарт. Здоровье. Отдых» дает старт уже 25 лет. В физкультурно-спортивном фестивале принимает участие 12 отраслевых профсоюзных организаций Хабаровского Профобъединения.

«Наш фестиваль – важное спортивное событие и для трудовых коллективов, и для семей, которые борются за главный приз Губернатора – автомобиль. Четверть века не снижается популярность фестиваля, как и стремление людей к систематическим занятием физкультурой. Увеличение числа тех, кто с желанием сдает нормы ГТО – тому подтверждение. Любой из присутствующих здесь согласится, что Хабаровский край – спортивный регион», - сообщила Председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

Перед церемонией награждения с приветственной речью к собравшимся обратился Вячеслав Шпорт. Глава региона заметил, что участие в фестивале – это не только азарт и гордость от получения наград, но и реализация новых возможностей, формирование здорового образа жизни.

«Наша задача – создать условия, чтобы человек любого возраста и достатка мог вести здоровый образ жизни. Спорт становится суперпопулярным в Хабаровском крае. В том числе и благодаря профсоюзам», - подчеркнул Губернатор.

После церемонии награждения представители профактива смогли пообщаться с Вячеславом Ивановичем и задать ему вопросы по проблемам, наиболее волнующим трудовые коллективы. Во время диалога с Губернатором представители профсоюзов спрашивали, в том числе, и о его отношении к пенсионной реформе, о судьбе санатория «Уссури» и лесоперерабатывающего комплекса «Аркаим». Глава региона подробно ответил на каждый из заданных вопросов. В его ответах, а также в сообщении о перспективах развития Хабаровского края, Вячеслав Иванович неоднократно подчеркивал, что на сегодняшний день делается все возможное для обеспечения благополучия жителей края.

7-й зимний и 25-й летний фестивали «Азарт. Здоровье. Отдых», победителей и призеров которых чествовали в «Ерофей-Арене» 4 сентября, были посвящены 70-летию со дня образования Хабаровского Профобъединения и 80-летию со дня образования Хабаровского края.