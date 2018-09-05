В Комсомольске-на-Амуре Форум инженеров собрал 700 человек





Мероприятие объединило около 700 участников: представителей федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, производственных и инжиниринговых компаний, научных и образовательных организаций.

В приветственном слове к собравшимся Вячеслав Шпорт отметил, что с момента проведения первого конгресса, в 2013 году, Комсомольск-на-Амуре прочно закрепил за собой статус дальневосточного центра высокотехнологичного и промышленного производства.

«За пять лет удалось сделать многое. В регионе заработали первые территории опережающего социально-экономического развития. Импульс к наращиванию производства получили промышленные предприятия. Из предбанкротного состояния вышел Амурский судостроительный завод, который стабильно получает крупные оборонные заказы. Перед нами открылись перспективы социально-экономического развития в связи с особым статусом Комсомольска-на-Амуре, как города Президентского внимания. Новые возможности мы успешно реализуем на практике», - сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор подчеркнул, что за небольшой срок в крае удалось вывести на новый уровень систему подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Так, в этом году открылись бизнес-инкубатор и уникальная лаборатория робототехники, скоро будет введена в эксплуатацию Инженерная школа.

«Изменения происходят быстро. Мы все учимся жить и работать в динамичном ритме преобразований. Площадки конгресса как раз нацелены на обмен опытом, изучение нового. За пять лет нам удалось в разы поднять престиж профессии. Результатом работы стало увеличение конкурса на инженерные специальности в вузах края. В течение двух дней мы обсудим, что актуально для инженеров настоящего и как вырастить инженеров будущего! Проанализируем, насколько эффективно работает цепочка «наука – инженер – промышленность», на базе которой выстраивается промышленное развитие в стране», - сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что тематика конгресса разделена на два основных блока: «Промышленность» и «Образование». Состоится выставка ведущих предприятий и организаций Хабаровского края, а в рамках круглых столов и форсайт-сессий участники обсудят вопросы трансфера технологий, цифровой экономики, беспилотной авиации и др.

Еще одним значимым событием мероприятия станет открытие Аллеи инженеров на территории Комсомольского-на-Амуре государственного университета. Здесь будут размещены фотографии выдающихся инженеров и техников, представителей инженерных династий и технических университетов региона.