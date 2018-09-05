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Филиалы ведущих федеральных вузов России откроются в Хабаровском крае
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появятся филиалы федеральных вузов России. Специалистов будут готовить для дальнейшей работы в ведущих отраслях экономики Хабаровского края.
Уже в следующем году структурное подразделение Российского государственного университета нефти и газа национального исследовательского университета имени И.М. Губкина появится в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). Студенты края смогут обучаться по профилю «Химическая технология, нефтегазовое дело». Профиль «Программной инженерии и информационной безопасности» откроется в ТОГУ в 2021 году от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
И откроет свое подразделение Московский авиационный институт. Начиная с 2020 года в Комсомольском-на-Амуре государственном университете начнут готовить специалистов по направлению «Самолето- и вертолетостроение».
Подразделения вузов будут открыты в рамках программы мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года. Программа была утверждена Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 18 августа 2018 года.
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