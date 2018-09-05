В Хабаровске торжественно откроют Набережную

В Хабаровске 7 сентября в 11.30 состоится торжественное открытие набережной имени адмирала Г.И. Невельского в Хабаровском краевом парке им. Н.Н. Муравьева-Амурского (площадка нижнего яруса центральной лестницы).

Работы по реконструкции набережной проводились с 1 мая по 1 сентября 2018 года. Ежедневно на рабочей площадке работало от 50 до 80 человек.

Было заменено 14 000 м? тротуарной плитки, 28 осветительных столбов (со стороны воды) и обновлены 40 столбов. Дополнительно на реконструированной территории было установлено видеонаблюдение.

По многочисленным просьбам жителей краевого центра на набережной проложена велосипедная дорожка. Отремонтированы и облицованы мрамором лестничные марши, ведущие к реке Амур.

В торжественной церемонии открытия набережной имени адмирала Г.И. Невельского примет участие Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт. За добросовестный труд, успешное выполнение производственных заданий, значительный вклад в завершение строительства объекта специалистов строительной сферы наградят Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края. Для посетителей мероприятия будут выступать: ансамбль народной музыки и песни "Берега России", оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, церемониальный отряд барабанщиц "Гранд-Триумф" Дальневосточного юридического института министерства внутренних дел РФ. После открытия набережной имени адмирала Г.И. Невельского любой желающий сможет полюбоваться видами протяженной набережной и красотами живописной реки Амур.

Восстановление набережной имени адмирала Г.И. Невельского в Хабаровском краевом парке им. Н.Н. Муравьева-Амурского проведено в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)". Реставрация набережной имени адмирала Г.И. Невельского состоялась на сумму 95 млн руб., из них 79,8 млн руб. - федеральный бюджет.