Староверам из-за границы готовы давать дальневосточные гектары в Хабаровском крае

В Хабаровском крае именно в старообрядческих общинах, по мнению этнографов, сохраняется традиционная русская культура с элементами древнего христианства.

В Приамурье есть поселки, где живут старообрядцы. Например, в Тавлинке проживают только староверы, которые имеют даже свою начальную школу, где учительница тоже из староверов. А в поселке Березовый, где компактно проживает довольно большая община, старообрядцы-беспоповцы, несмотря на тесное соседство с другими жителями , стараются обособиться и сохранить самобытность. Члены общины, а среди них есть представители таких известных староверческих фамилий, как Басаргины, Бортниковы, Гуськовы и др., стараются свести свое общение с окружающими людьми и светской властью до минимума.

Помимо этого граждане этой концессии проживают в селе Новоалександровка и поселке Лесопильный Бикинского района, в деревне Бичевая и поселке Мухен района имени Лазо, в поселке Дуки и селе Гусевка Солнечного района, в поселке Эльбан Амурского района.

1 июня 2018 г. в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоится III Международный круглый стол «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток». Мероприятие проводится по поручению Администрации Президента Российской Федерации. Организаторами являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума и Фонд поддержки старообрядчества (древлеправославия) "Правда русская".

Основными темами для обсуждения станут опыт переселения и интеграции семей старообрядцев в Приморском крае и Амурской области; проблемы адаптации семей старообрядцев после переселения; предложения по совершенствованию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Планируется, что на круглом столе представители Россельхозбанка представят разработанный совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке кредитный продукт для соотечественников-старообрядцев, переезжающих на Дальний Восток или планирующих такой переезд.

О своих планах на переезд расскажут по видеосвязи старообрядцы из Австралии, Бразилии, Боливии, Уругвая.

Может быть староверов в Хабаровском крае станет больше. Этим летом представители старообрядческих общин, проживающих в Уругвае, Боливии и Бразилии, приедут на Дальний Восток, чтобы на месте оценить условия для возможного переселения. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки представителей Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала в Южную Америку.

Сегодня только в Бразилии, Уругвае и Боливии проживают около трех тысяч соотечественников – старообрядцев. Многие из них всерьез рассматривают идею возвращения в Россию, переезда на Дальний Восток. Многих вдохновил положительный опыт переезда из стран Южной Америки первых соотечественников-старообрядцев, которые сейчас проживают в Амурской области и Приморском крае.

Правительства РФ, предусмотрено создание дополнительных условий и стимулов для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников-старообрядцев, в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства. Сейчас они смогут получить свой «дальневосточный гектар» только на стадии оформления гражданства, построить дом, заниматься бизнесом, вести сельское хозяйство.