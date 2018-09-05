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В Комсомольске-на-Амуре началось строительство завода по изготовлению металлоконструкций
Памятную капсулу в основание нового предприятия на площадке "Парус" ТОСЭР "Комсомольск-на-Амуре" заложили губернатор Вячеслав Шпорт и гендиректор ООО "Дальстальиндустрия" Антон Силецкий.
Завод по изготовлению металлоконструкций с установкой линии горячего цинкования рассчитан на выпуск 20 тыс тонн продукции ежегодно. Инвестиции в строительство и закупку оборудования оцениваются в 355 млн рублей.
Запуск объекта запланирован на IV квартал 2019 года. С его сдачей в эксплуатацию в городе Юности появятся больше сотни новых рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет в течение первых десяти лет работы превысят 137 млн рублей.
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