В Хабаровске пройдет масштабный «Обрфест»

В Хабаровске 29 сентября пройдет 2 образовательный фестиваль «Обрфест» в Платинум Арене, в рамках которого состоится презентация возможностей системы профобразования Хабаровского края.

В фестиваль посетят свыше 8 тысяч посетителей.

Масштабное мероприятие по демонстрации лучших практик профессионального образования организует Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования.

В течение дня в Центре профессиональной ориентации будет происходить наглядная демонстрация рабочих специальностей: желающие попробуют себя в разных профессиях на площадках с симуляторами и рабочим реквизитом.

Воспитанники центров детского технического творчества представят свою выставку действующих моделей роботов. Для гостей фестиваля пройдут показательные тренировки сборной Хабаровского края Юниоры WordSkills и WordSkills по высокотехнологичным компетенциям.