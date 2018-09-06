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В Хабаровске пройдет масштабный «Обрфест»
В Хабаровске 29 сентября пройдет 2 образовательный фестиваль «Обрфест» в Платинум Арене, в рамках которого состоится презентация возможностей системы профобразования Хабаровского края.
В фестиваль посетят свыше 8 тысяч посетителей.
Масштабное мероприятие по демонстрации лучших практик профессионального образования организует Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования.
В течение дня в Центре профессиональной ориентации будет происходить наглядная демонстрация рабочих специальностей: желающие попробуют себя в разных профессиях на площадках с симуляторами и рабочим реквизитом.
Воспитанники центров детского технического творчества представят свою выставку действующих моделей роботов. Для гостей фестиваля пройдут показательные тренировки сборной Хабаровского края Юниоры WordSkills и WordSkills по высокотехнологичным компетенциям.
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