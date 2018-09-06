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Хабаровский край: Сделай проще!
Во всех государственных учреждениях здравоохранения Хабаровского края, а также иных медицинских организациях можно получить листок нетрудоспособности в электронном виде.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛН ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
- снижается время на обработку бумажных бланков
- удобно при формировании электронных реестров сведений, передаваемых в ФСС в рамках «Прямых выплат»;
- исключается необходимость хранения листков нетрудоспособности;
- исключается риск предъявления к оплате неправильно оформленных и (или) поддельных листков нетрудоспособности.
Для перехода на электронное взаимодействие страхователю-работодателю необходимо выбрать один из 3 доступных способов взаимодействия с ФСС РФ:
- через программное обеспечение сторонних разработчиков (1С, Парус, Контур-Экстерн, СБИС и др), доработанное для формирования электронных листков нетрудоспособности;
- через программное обеспечение ФСС РФ АРМ «Подготовка расчетов для ФСС», предоставляемое на безвозмездной основе;
- через личный кабинет работодателя на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ - http://cabinets.fss.ru;
Оформляйте ЭЛН, и вы на практике убедитесь, что электронный больничный – это удобно, надежно и без ошибок!
Напоминаем, что для формирования ЭЛН нужен СНИЛС и письменное согласие на его оформление
По всем вопросам перехода на электронное взаимодействие можно обратиться по телефонам «Горячая линия», представленным на сайте www.r27.fss.ru.
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