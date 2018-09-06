Хабаровский край: Сделай проще!

Во всех государственных учреждениях здравоохранения Хабаровского края, а также иных медицинских организациях можно получить листок нетрудоспособности в электронном виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛН ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

снижается время на обработку бумажных бланков

удобно при формировании электронных реестров сведений, передаваемых в ФСС в рамках «Прямых выплат»;

исключается необходимость хранения листков нетрудоспособности;

исключается риск предъявления к оплате неправильно оформленных и (или) поддельных листков нетрудоспособности.

Для перехода на электронное взаимодействие страхователю-работодателю необходимо выбрать один из 3 доступных способов взаимодействия с ФСС РФ:

через программное обеспечение сторонних разработчиков (1С, Парус, Контур-Экстерн, СБИС и др), доработанное для формирования электронных листков нетрудоспособности;

через программное обеспечение ФСС РФ АРМ «Подготовка расчетов для ФСС», предоставляемое на безвозмездной основе;

через личный кабинет работодателя на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ - http://cabinets.fss.ru;

Оформляйте ЭЛН, и вы на практике убедитесь, что электронный больничный – это удобно, надежно и без ошибок!

Напоминаем, что для формирования ЭЛН нужен СНИЛС и письменное согласие на его оформление

По всем вопросам перехода на электронное взаимодействие можно обратиться по телефонам «Горячая линия», представленным на сайте www.r27.fss.ru.