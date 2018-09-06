Юным жителям Хабаровского края предлагают спеть «Во весь голос»

В России стартовал национальный музыкальный телевизионный конкурс "Во весь голос", который реализует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России совместно с Благотворительным фондом "Дети помогают детям" при поддержке телеканала РУ.ТВ. Финалисты проекта исполнят композиции на различных национальных языках, показав уникальность и музыкальное богатство народов, живущих в России. Победитель представит страну на международном конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от детей в возрасте от 13 до 17 лет. При этом участник должен обладать хорошими вокальными данными - чистое интонирование, точное попадание в мелодию, чувство ритма. Немаловажно обаяние, а также яркая индивидуальность и харизматичная внешность. Большое преимущество отдается участникам, которые уже выступали на сцене в разных проектах, в режиме телевизионной съемки, победителям различных вокальных конкурсов.

"В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи, которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан. Язык музыки абсолютно универсален, поэтому уверен, что проект располагает очень мощной объединяющей идеей и потенциалом. Кроме того, мы работаем над ним с очень профессиональной командой, вдохновляемой Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных музыкальных проектов. Отборочный тур стартовал, поэтому ждем участников!", - отметил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Чтобы попасть в проект, нужно до 25 октября 2018 г. оставить на сайте проекта вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления.

В полуфинал войдут 85 участников - по одному представителю от каждого субъекта. После чего 12 финалистов определит жюри, в которое вошли продюсеры, а также известные российские звезды эстрады: Олег Газманов, Зара, Сати Казанова, Дмитрий Маликов, Марк Тишман, Стас Пьеха.

Накануне Дня народного единства финалисты приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, а также поучаствовать в мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству. 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ состоится финал национального музыкального конкурса. Победитель проекта представит Россию на международном музыкальном телевизионном конкурсе "Во весь голос на весь мир" осенью 2019 года.