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В Хабаровске будет отбывать наказание Виктор Чудов
Из князи да в грязи! В дальневосточную столицу прибыли Виктор Чудов, бывший спикер Законодательной думы Хабаровского края, и бывший экс-бухгалтер "Дальспецстроя" Владимир Ашихмин после апелляционного заседания в Верховном суде, проходившего в Москве.
Граждане будут отбывать тюремный срок в Хабаровске на улице Целинная, в исправительной колонии № 3.
Апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении Виктора Чудова и Владимира Ашихмина.
Виктору Чудову предстоит провести в колонии шесть лет. Владимир Ашихмин проведет за решеткой семь.
Напомним, дальневосточный окружной военный суд огласил приговор фигурантам по делу «Дальспецстроя» 26 февраля 2018 года.
Как говорится, от сумы от тюрьмы не зарекайся. Это так , намек тем кто у власти и тем, кто в нее рвется.
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