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Жителей Комсомольска-на-Амуре напугала медведица с медвежонком
В Комсомольске - на - Амуре около перекрёстка Хорпинского шоссе и улицы Ремонтной медведица с медвежонком, хотя животные агрессии не проявляли.
Неубранные помойки для лесных жителей – бесплатные «рестораны». Вместо того, чтобы научиться убирать вовремя помойки, жители городов и сел в Хабаровском крае все удивляются появлением зверей рядом с человеческим жильем. А тут еще тотальная бескормица: тайгу активно и рубят, и жгут. Кстати, соседи из-за большой реки запретили заготовление древесины. У нас покупают. Так дешевле, да и потомкам лесное богатство достанется.
Отметим, что в селения Хабаровского края медведи выходят регулярно. Даже в Хабаровск заглядывали как-то.
Что касается медведицы с медвежонком, то потоптавшись на перекрестке, животные удалились в близлежащие лесные насаждения. Видимо, мама знакомила отпрыска с медвежьим «общепитом», «Молодой дальневосточник XXI век» со сслыкой на komcity.ru.
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