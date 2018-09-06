Жителей Комсомольска-на-Амуре напугала медведица с медвежонком

В Комсомольске - на - Амуре около перекрёстка Хорпинского шоссе и улицы Ремонтной медведица с медвежонком, хотя животные агрессии не проявляли.

Неубранные помойки для лесных жителей – бесплатные «рестораны». Вместо того, чтобы научиться убирать вовремя помойки, жители городов и сел в Хабаровском крае все удивляются появлением зверей рядом с человеческим жильем. А тут еще тотальная бескормица: тайгу активно и рубят, и жгут. Кстати, соседи из-за большой реки запретили заготовление древесины. У нас покупают. Так дешевле, да и потомкам лесное богатство достанется.

Отметим, что в селения Хабаровского края медведи выходят регулярно. Даже в Хабаровск заглядывали как-то.

Что касается медведицы с медвежонком, то потоптавшись на перекрестке, животные удалились в близлежащие лесные насаждения. Видимо, мама знакомила отпрыска с медвежьим «общепитом», «Молодой дальневосточник XXI век» со сслыкой на komcity.ru.