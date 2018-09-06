В Хабаровском крае завершилось досрочное голосование в районе имени Лазо

В районе имени Лазо Хабаровсого края завершилось досрочное голосование. Оно проходило с 24 августа по 4 сентября. Участие в нем принимали те избиратели, которые по уважительным причинам не смогут отдать свой голос в воскресенье, 9 сентября. Участие в досрочном голосовании приняли 88 человек.

«Основные причины: командировки, отпуск. Еще несколько человек выезжают за пределы района для ухода за больными людьми, родственниками», - рассказала председатель избирательной комиссии район им. Лазо Елена Романько.

С 5 сентября досрочно можно проголосовать в участковой избирательной комиссии на своих избирательных участках.

Напомним, в районе имени Лазо проживают 37,5 тысяч избирателей. 231 человек их числа будет голосовать впервые.