Новости
Хабаровский край озолотится за счет нарушителей ПДД
100 процентов штрафов за нарушение правил дорожного движения будут направляться в дорожный фонд Хабаровского края
Соответствующий законопроект рассмотрен сегодня во втором чтении на очередном заседании комитета краевого парламента по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Поскольку поправок ко второму чтению проекта закона не поступило, он рекомендован Законодательной Думе края к принятию в качестве регионального закона.
Председатель комитета Наталия Пудовкина напомнила, что законопроектом предлагается дополнить перечень доходов краевого бюджета, содержащийся в пункте 1 статьи 2 закона «О дорожном фонде Хабаровского края», штрафами за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
Вносимые изменения направлены на увеличение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда края за счет штрафов за нарушение ПДД в размере 100 процентов вместо 30-ти.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 774
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 171
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 267
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 086
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136