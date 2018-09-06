Хабаровский край озолотится за счет нарушителей ПДД

100 процентов штрафов за нарушение правил дорожного движения будут направляться в дорожный фонд Хабаровского края

Соответствующий законопроект рассмотрен сегодня во втором чтении на очередном заседании комитета краевого парламента по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Поскольку поправок ко второму чтению проекта закона не поступило, он рекомендован Законодательной Думе края к принятию в качестве регионального закона.

Председатель комитета Наталия Пудовкина напомнила, что законопроектом предлагается дополнить перечень доходов краевого бюджета, содержащийся в пункте 1 статьи 2 закона «О дорожном фонде Хабаровского края», штрафами за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Вносимые изменения направлены на увеличение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда края за счет штрафов за нарушение ПДД в размере 100 процентов вместо 30-ти.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.