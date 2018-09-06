В Хабаровском крае освободят нищих от транспортного налога

Члены комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию парламента Хабаровского края одобрили поправки в краевой закон «О региональных налогах и налоговых льготах»

Одной из них предлагается освободить от уплаты транспортного налога малоимущих граждан независимо от получения ими пенсии по старости.

Члены комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию одобрили поправки в краевой закон «О региональных налогах и налоговых льготах». Ко второму чтению данного законопроекта от субъектов права законодательной инициативы поступило шесть поправок.

Одной из них уточняется возникновение права малоимущих лиц на налоговую льготу по транспортному налогу, согласно которой указанные лица освобождаются от уплаты транспортного налога вне зависимости от получения ими пенсии по старости.

Поправка стала первой из предложенных в пакете документов, подготовленном депутатами – членами фракции партии «Единая Россия» в Законодательной Думе Хабаровского края в целях сохранения региональных мер социальной поддержки граждан, достигших возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

В числе других поправок к проекту закона, которым вносятся изменения в закон «О региональных налогах и налоговых льготах», также исключение из льготного налогообложения неэффективных налоговых льгот по трем видам деятельности: подметание улиц и уборка снега; научные исследования и разработки; деятельность по уходу с обеспечением проживания.

Дело в том, что на протяжении 2016 – 2017 годов налогоплательщиками льготная налоговая ставка по этим видам деятельности в размере 8 процентов не применялась ни разу. В связи с чем и предлагается данные виды деятельности из перечня льготных исключить. Однако депутаты с такими аргументами не согласились.

«С изменением пенсионного законодательства такой вид деятельности как уход с обеспечением проживания может быть востребован в самое ближайшее время», - считает председатель постоянного комитета Думы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Актуальность подобной услуги подтвердил и вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев. Депутаты предложили при необходимости вернуться к этому вопросу.

Законопроект рекомендован Думе к принятию во втором чтении.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.