Молодые семьи Хабаровского края впервые соберутся на форум

Первый форум молодых семей пройдет в Хабаровском крае. Мероприятие состоится на площадке краевого детского центра «Созвездие» с 21 по 23 сентября. Планируется, что участие в нем примут около 80 человек, в том числе порядка 25 детей.

«Идею проведения мероприятия, которое объединило бы семьи региона, мы вынашивали давно. Ее поддержал Губернатор края. Участники форума смогут получить ответы на самые разные вопросы, которые касаются семейных отношений. Взрослых и детей ждет насыщенная образовательная программа», - отметил председатель комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края Евгений Демин.

В рамках форума пройдут тренинги, семинары и встречи с экспертами. Важной частью мероприятия станет совместная программа пребывания родителей с детьми, состоящая из мастер-классов различной направленности, например, воспитание детей, психология взаимоотношений, меры государственной поддержки молодых семей. Также для участников подготовлены спортивные игры и развлекательные зоны, запланирована работа передвижных медицинских пунктов, в которых можно будет бесплатно проверить свое здоровье.

Регистрация на мероприятие проходит в АИС «Молодежь России» до 17 сентября. К участию приглашаются молодые родители в возрасте до 35 лет, представители клубов (центров) молодых семей, руководители и члены всероссийских, региональных и местных общественных организаций, занимающихся вопросами поддержки семей. Также проходит набор волонтеров.

Форум организуется Краевым молодежным центром социального воспитания и здоровья «Поколениум». Цель мероприятия - формирование и развитие общественного сообщества молодых семей на территории Хабаровского края, популяризация и развитие семейного волонтерства в молодежной среде.