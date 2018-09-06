Яровая: Необходимо повсеместно обеспечить условия комфортного температурного режима в детских садах и школах ДФО

«Необходимо повсеместно обеспечить условия комфортного температурного режима в детских садах и школах Дальнего Востока, особенно в межотопительный период. Это сократит уровень заболеваемости среди детей и снизит потенциальные риски для их здоровья и развития. Данное предложение было сформулировано мною ранее и направлено в рабочую комиссию по подготовке к Госсовету», - сказала заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая во время посещения детского сада № 70 «Россияночка» в Петропавловске-Камчатском сегодня, 6 сентября.

«Сегодня в нескольких детских садах Камчатского края такие условия создаются путем установки индивидуальных тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования. Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Приморский край выразили готовность в пилотном режиме реализовать данный механизм. Мною предложено Правительству совместно с органами исполнительной власти дальневосточных регионов рассмотреть вопрос о повсеместном обеспечении комфортного температурного режима в детских садах и школах Дальнего Востока круглый год. Мы создаём условия для комфортного пребывания детей, сохранения их здоровья, создаём возможность для семьи снять риски болезни ребёнка и необходимости вынужденного ухода на «больничный», - сказала зампред ГД.

Ирина Яровая добавила, что установка индивидуальных тепловых пунктов позволит снизить расходы бюджетов дальневосточных регионов на оплату энергоресурсов и существенно повысит уровень комфорта в детских садах и школах. Вице-спикер провела предварительную работу с министерством энергетики, которое считает «обоснованным первоочередное внедрение указанных энергосберегающих технологий на территории Дальнего Востока». Министерство по развитию Дальнего Востока также поддержало данную инициативу.

«Предложенная мера даст отсроченный позитивный совокупный эффект для здоровья и экономики на Дальнем Востоке», - подытожила Ирина Яровая.

Зампред ГД также сообщила, что данное предложение было сформулировано ею и направлено в рабочую комиссию по подготовке к Госсовету для включения в проект решений по итогам Госсовета..