Хабаровский край станет видным для жителей Владивостока

9 сентября в 12.00 в рамках IV Восточного экономического форума пройдет торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Выставка «Улица Дальнего Востока» станет одним из ключевых событий культурной программы IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

В открытии примет участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы хотим показать традиции, культуру, экономический потенциал каждого региона. Рассказать, что в каждом субъекте Российской Федерации на Дальнем Востоке живут талантливые трудолюбивые люди. Доказать, что мы любим Дальний Восток», - прокомментировал Юрий Трутнев.

В прошлом году по итогам прошлого года павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» был признан лучшим.

В Этом году внутри выставочного павильона, выполненного в виде самолета, разместится уникальная интерактивная инсталляция «Окно в Хабаровский край». С помощью современных мультимедийных технологий гости смогут отправиться в путешествие по региону. Они заглянут в цех по производству самолетов, пройдут по Хабаровску, посетят Шантарские острова, увидят петроглифы Сикачи-Аляна, Амурский мост и другие уникальные объекты.

Еще одна масштабная инсталляция будет посвящена Комсомольску-на-Амуре: в интерактивном приложении отразятся основные объекты инфраструктуры города, возводимые в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития.

Совместно с ПАО «Компания «Сухой» в павильоне будет представлен арт-объект «Рабочее место авиастроителя», где каждый посетитель сможет сам изготовить памятные сувениры в виде самолета по заводской технологии. Кроме того, как и в прошлом году, гостям предложат виртуальную экскурсию по салону самолета Sukhoi Superjet 100.

Благодаря инновационной системе прожекторного освещения экспозицию Хабаровского края будет хорошо видно даже из Владивостока.