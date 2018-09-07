В Хабаровске случайный прохожий обнаружил утопленника

В Хабаровске случайный прохожий идя по мосту над речкой Красной около Сосновки, заметил в воде мужской труп .

Мужчина полного телосложения, ему примерно 60 лет.

На теле мужчины при первичном осмотре не обнаружено следов насильственной смерти. Точную причину гибели можно будет установить после вскрытия. В воде гражданин пробыл в воде не более суток, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.