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В Хабаровске случайный прохожий обнаружил утопленника
В Хабаровске случайный прохожий идя по мосту над речкой Красной около Сосновки, заметил в воде мужской труп .
Мужчина полного телосложения, ему примерно 60 лет.
На теле мужчины при первичном осмотре не обнаружено следов насильственной смерти. Точную причину гибели можно будет установить после вскрытия. В воде гражданин пробыл в воде не более суток, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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