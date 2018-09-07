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В Хабаровском крае подросток из ненависти едва не сжег соседскую семью
В селе Чля Николаевского района Хабаровского края 18 летний юноша ненавидел одного селянина. Злобу копил долго и кропотливо. Как –то немного напился и решил сжечь объект ненависти, который проживал, кстати, не один в частном доме, а вместе с сожительницей, ее ребёнком и еще одним родственником.
Дело было после самого пролетарского праздника. Ведомый заветами предков, который в свое время разрушали мир до основания, юноша взял канистру с бензином, пришел к дому селянин, облил входную дверь и окна горючей жидкостью, поджег и убежал.
Огонь потушили жители дома самостоятельно. Когда они легли спать, юноша налил в стеклянную бутылку бензин, прикрепил фитиль, поджег его и метнул зажигательный предмет в окно.
Как и положено потомкам строителям «светлого будущего», тем более пьяным, «снаряд» у юноши получился некачественным. В полете фитиль выпал, бутылка влетела в одну из комнат, упала на пол, бензин вытек, но пожара не произошло.
Юноша был задержан. В ходе следствия он частично признал вину, сообщил, что действительно хотел сжечь дом, но, о том, что при этом могли погибнуть его жильцы, он не думал.
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