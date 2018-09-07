В Хабаровске психически больной мужчины выбросился с 7-го этажа

В Хабаровске во дворе дома № 31 в квартале ДОС был обнаружен мужской труп мужчины. По словам соседей, накануне погибший страдал от галлюцинаций и приступов страха.

50-летний мужчина выпал с седьмого этажа и умер от травм, полученных при ударе о землю.

Ранее он злоупотреблял спиртным и регулярно проходил лечение в психиатрической клинике, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.