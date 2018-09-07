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В Хабаровске психически больной мужчины выбросился с 7-го этажа
В Хабаровске во дворе дома № 31 в квартале ДОС был обнаружен мужской труп мужчины. По словам соседей, накануне погибший страдал от галлюцинаций и приступов страха.
50-летний мужчина выпал с седьмого этажа и умер от травм, полученных при ударе о землю.
Ранее он злоупотреблял спиртным и регулярно проходил лечение в психиатрической клинике, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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