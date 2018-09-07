В Хабаровске пройдет II Форум молодых лидеров ШОС

В Хабаровске II Форум молодых лидеров Шанхайской организации сотрудничества соберет свыше 250 представителей стран ШОС.

Участники форума обсудят перспективы сотрудничества и расскажут о своих достижениях

Состоятся также презентации и запуск крупных проектов, в том числе Международного молодёжного информационного агентства ШОС.