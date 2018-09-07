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В Хабаровске пройдет II Форум молодых лидеров ШОС
В Хабаровске II Форум молодых лидеров Шанхайской организации сотрудничества соберет свыше 250 представителей стран ШОС.
Участники форума обсудят перспективы сотрудничества и расскажут о своих достижениях
Состоятся также презентации и запуск крупных проектов, в том числе Международного молодёжного информационного агентства ШОС.
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