В Комсомольске-на-Амуре верфь будет компактной

В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе приступили к реализации проекта «Компактная верфь». Этот проект – сборочный конвейер. Он позволит повысить скорость, качество и экономические показатели производства.

Вынесенное за пределы завода производство сможет выполнять заказы, как для завода, так и для стороннего потребителя, что позволит снизить стоимость поставляемой продукции.

За всю свою славную историю завод внес огромный вклад в экономику Хабаровского края, в укрепление силы и могущества нашей страны. Построенные в разные годы на стапелях предприятия боевые корабли, суда гражданского назначения составляют гордость российского флота.

В 1990-е годы завод пережил непростые времена. Но сплоченный, трудоспособный коллектив смог не только преодолеть все трудности, но и дать предприятию вторую жизнь.

Сегодня на Амурском судостроительном заводе успешно внедряются программы технического перевооружения, подготовки молодых специалистов, идет обновление кадров.

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре», получившая имя города амурских корабелов и новую жизнь, является олицетворением ваших высоких компетенций и преданности профессии.

В данный момент на предприятии строятся два малых сторожевых корабля «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».