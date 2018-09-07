Губернатор Хабаровского края встретился с «WorldSkills Russia»

В Комсомольске-на-Амуре состоялось открытие второго Общероссийского конгресса инженеров «Наука — Инженер — Промышленность», в рамках которого прошел торжественный прием губернатором победителей, призеров и наставников сборной команды Хабаровского края Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — 2018.

Национальный Финал проходил с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске, где в течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 14 до 22 лет демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям.

Напомним, что сборная команда Хабаровского края завоевала 2 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали, а также 4 медальона за профессионализм. Такую награду присуждают участникам, набравшим не менее 500 баллов, это указывает на то, что конкурсант подтвердил профессиональную квалификацию по своей компетенции.

Участники достойно представили Хабаровский край на Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). По итогам общекомандного зачета Хабаровский край занял 10 место в рейтинге из 85 субъектов Российской Федерации.