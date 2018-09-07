В Хабаровском крае пенсионеры получат бесплатную юр.помощь

В Хабаровском крае перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, будет расширен

Соответствующие изменения в региональный закон «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» рассмотрели сегодня депутаты краевого парламента.

Сегодня состоялось очередное заседание постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности. Депутаты рассмотрели в первом чтении проект регионального закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».

Как отметил председатель комитета Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрий Минаев, по действующей редакции закона, в частности, право на получение бесплатной юридической помощи имеют неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.

«В целях сохранения краевых мер поддержки для неработающих граждан, достигших возраста 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины, законопроектом предлагается предусмотреть право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи и этой категории жителей края», - сказал, представляя законопроект, Юрий Минаев.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края