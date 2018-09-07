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В Хабаровском крае пенсионеры получат бесплатную юр.помощь
В Хабаровском крае перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, будет расширен
Соответствующие изменения в региональный закон «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» рассмотрели сегодня депутаты краевого парламента.
Сегодня состоялось очередное заседание постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности. Депутаты рассмотрели в первом чтении проект регионального закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».
Как отметил председатель комитета Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрий Минаев, по действующей редакции закона, в частности, право на получение бесплатной юридической помощи имеют неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.
«В целях сохранения краевых мер поддержки для неработающих граждан, достигших возраста 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины, законопроектом предлагается предусмотреть право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи и этой категории жителей края», - сказал, представляя законопроект, Юрий Минаев.
Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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